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فنون ومشاهير
بعد الحالة التي وصلت إليها الجمهور قلق على شيرين عبد الوهاب.. شقيقها يكشف وضعها وهذا ما قاله (صورة)
Lebanon 24
08-07-2024
|
23:35
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انتابت حالة من القلق جمهور الفنانة المصرية طربة شيرين عبد الوهاب، بسبب أزمتها الأخيرة مع طليقها المطرب حسام حبيب.
إذ توجهت شيرين إلى الشرطة المصرية وحررت محضرا ضد طليقها، واتهمته بضربها والاعتداء عليها وسرقة متعلقات خاصة بها.
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قبل أن يتم تسريب فيديو، تظهر فيه شيرين وهي منهارة وتقوم بتكسير الاستوديو الخاص بها هي وطليقها حسام حبيب.
لتتوقف بعدها الأخبار الخاصة بشيرين، وسط قلق محبيها وأصدقائها على صحتها النفسية والجسدية.
لكن شقيقها محمد عبد الوهاب بعث رسالة طمأنينة إلى الجميع من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رغم خلافه الشديد مع شقيقته.
حيث كتب عبد الوهاب قائلا: "اطمئنوا هي بخير وفي أمان.. ادعولها تبقى قوية وتعدي وتنسى كل ده.. وترجع تاني أحسن من الأول".
محمد عبد الوهاب لم يفصح عن أي معلومات أخرى حول شقيقته ومكان تواجدها، لكن كلماته كانت كافية لتهدئة محبي شيرين، حيث طالبوه بالتواجد إلى جوار شقيقته ودعمها للتغلب على تلك الأزمة.
ويأتي تصرف محمد عبد الوهاب رغم الأزمة الكبيرة التي اندلعت بينه وبين شقيقته، وبلاغها المقدم ضده على خلفية عدة اتهامات سابقة.(العربية)
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