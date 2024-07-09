Advertisement

فنون ومشاهير

أول تعليق لناصيف زيتون بعد زواجه "السري" من دانييلا رحمة.. هذا ما قاله عن لبنان (صورة)

Lebanon 24
09-07-2024 | 02:32
A-
A+
Doc-P-1220727-638561144564543675.jpg
Doc-P-1220727-638561144564543675.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب الإعلامي ريكاردو كرم عبر حسابه على منصة إكس قائلا: "قرأت على هذه المنصة كمًّا من التغريدات حول زواج الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة والمغني السوري ناصيف زيتون، من الواضح عند رؤية صورهما أنّهما واقعان في الحب بشدّة، وهذا ما يهم حقاً، يمثّل زواجهما الأمل والشجاعة والمزج الجميل بين ثقافتين تتشاركان وتتشابهان في الكثير".

وكان لافتا ان الفنان ناصيف زيتون رد على كرم بتعليق على منشوره كتب فيه: " استاذ ريكاردو شكرا من القلب على التهنئة وعلى مقاربتك المميزة للموضوع، وهيدا شيء مش جديد عليك، ومثل ما قلت الحب رسالة سامية ما بتعرف أي شكل من التفرقة، أنا اليوم مش بس بلدي التاني لبنان، صرت صهره كمان".
 
Advertisement
 
 
يُذكر ان الثنائي ناصيف زيتون ودانييلا رحما تزوجا في الأول من تموز الحالي بسرية تامة في حفل أقيم في لبنان وقاما بعد مرور أيام عدة بنشر صور رسمية للزفاف عبر حسابهما على تطبيق انستغرام.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:41 | 2024-07-09
04:12 | 2024-07-09
03:07 | 2024-07-09
01:50 | 2024-07-09
00:34 | 2024-07-09
23:35 | 2024-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24