أول تعليق لناصيف زيتون بعد زواجه "السري" من دانييلا رحمة.. هذا ما قاله عن لبنان (صورة)

كتب الإعلامي ريكاردو كرم عبر حسابه على منصة إكس قائلا: "قرأت على هذه المنصة كمًّا من التغريدات حول زواج الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة والمغني السوري ناصيف زيتون، من الواضح عند رؤية صورهما أنّهما واقعان في الحب بشدّة، وهذا ما يهم حقاً، يمثّل زواجهما الأمل والشجاعة والمزج الجميل بين ثقافتين تتشاركان وتتشابهان في الكثير".



وكان لافتا ان الفنان ناصيف زيتون رد على كرم بتعليق على منشوره كتب فيه: " استاذ ريكاردو شكرا من القلب على التهنئة وعلى مقاربتك المميزة للموضوع، وهيدا شيء مش جديد عليك، ومثل ما قلت الحب رسالة سامية ما بتعرف أي شكل من التفرقة، أنا اليوم مش بس بلدي التاني لبنان، صرت صهره كمان".

استاذ ريكاردو... شكرا من القلب على التهنئة و على مقاربتك المميزة للموضوع و هيدا شي مش جديد عليك.. ومتل ما قلت الحب رسالة سامية ما بتعرف اي شكل من التفرقة. انا اليوم مش بس بلدي التاني لبنان... صرت صهرو كمان. — ناصيف زيتون (@NassifZeytoun) July 8, 2024 Advertisement

يُذكر ان الثنائي ناصيف زيتون ودانييلا رحما تزوجا في الأول من تموز الحالي بسرية تامة في حفل أقيم في لبنان وقاما بعد مرور أيام عدة بنشر صور رسمية للزفاف عبر حسابهما على تطبيق انستغرام.



