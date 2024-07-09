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فنون ومشاهير

إصدار قرار بتوقيف أحد الفنانين... ما السبب؟

Lebanon 24
09-07-2024 | 09:34
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أمرت النيابة العامة المصرية بضبط وإحضار الفنان عصام صاصا بعد ثبوت اتهامه بتعاطي المواد المخدرة، كما أصدرت قرارا بوضع اسمه على قوائم الترقب والوصول لوجوده خارج البلاد.

وسبق وأمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات لصاصا من خلال لجنة من الطب الشرعي، بعد تسببه بوفاة شاب يدعى أحمد مفتاح دهسا بسيارته على الطريق الدائري في منطقة المنيب في محافظة الجيزة.
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وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي إيجابية تعاطي صاصا المواد المخدرة، عندما وقع حادث السير. (روسيا اليوم)
 
 
 
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