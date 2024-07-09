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فنون ومشاهير

خالد الصاوي يدعم ياسمين عبد العزيز بعد طلاقها بهذه الطريقة

Lebanon 24
09-07-2024 | 23:00
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كشف الفنان خالد الصاوي، كواليس مكالمة هاتفية دارت بينه وبين النجمة ياسمين عبد العزيز،  بعد ظهورها الأخير مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي كشفت خلاله كواليس انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.
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قال خالد الصاوي في تصريحات تلفزيونية، قررت الاتصال بياسمين عبد العزيز بعد مشاهدتي حلقتها مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، لأنني شعرت وقت مشاهدتي للحلقة بحاجتها لدعم نفسي ومعنوي، مؤكداً أنه وجدها ضعيفة وصعبت عليه".
وأضاف: "كلمتها على التليفون عشان أطمن عليها، ولكن متكلمتش في أي حاجة ليها علاقة بالانفصال، وكررت لها: أنا أخوكي يا ياسمين لو احتجتي أي حاجة".
وأكمل: "أحب ياسمين جداً وتربطنا صداقة قوية منذ التعاون معا في مسلسل "اللي مالوش كبير"، والذي وجدها خلاله شخصية جدعة تحب من حولها". (نواعم)
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