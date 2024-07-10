ليست لبنانية.. هذه هي شريكة تيم حسن في رمضان 2025





وكشف الصباح، ان العمل القادم ينتمي إلى فئة الاجتماعي المعاصر، وسيكون عمل سوري بامتياز، وستصور كامل مشاهده في سوريا، ومن المقرر أن يتولى الإخراج سامر البرقاوي ومن كتابة عمر أبو سعدة.

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وأثارت هذه التصريحات، حماسة الجمهور بشكل كبير، معبرين عن سعادتهم لهذه الثنائية، مؤكدين أن يملك العديد من المقومات التي تؤكد نجاحه. في تصريحات جديدة، أشعل المنتج اللبناني صادق الصباح، حماسة الجمهور حيث كشف اسم الممثلة السورية كاريس بشار ستُشارك الممثل السوري تيم حسن، بطولة مسلسه في الموسم الرمضاني المقبل 2025.وكشف الصباح، ان العمل القادم ينتمي إلى فئة الاجتماعي المعاصر، وسيكون عمل سوري بامتياز، وستصور كامل مشاهده في سوريا، ومن المقرر أن يتولى الإخراج سامر البرقاوي ومن كتابة عمر أبو سعدة.وأثارت هذه التصريحات، حماسة الجمهور بشكل كبير، معبرين عن سعادتهم لهذه الثنائية، مؤكدين أن يملك العديد من المقومات التي تؤكد نجاحه.

ويعتبر هذا التعاون الثاني للثنائي تيم وكاريس، حيث سبق وأن شاركا سويًا في بطولة مسلسل العميد الذي عرض عام 2020، وحقق نجاحًا مميزًا عند عرضه.

وغابت بشار عن الموسم الرمضاني الماضي، فيما تواجد حسن في المسلسل التاريخي "تاج" والذي قدم فيه دور تاج الحمال، إلى جانب نخبة من النجوم أبرزهم بسام كوسا، فايا يونان، إيهاب شعبان وآخرون.



وفي عام 2023 قدمت كاريس دور مريم في مسلسل "النار بالنار" الذي تناول قضية حساسة جدًا، وهي الخلافات العنصرية بين السوريين واللبنانيين، وبالرغم من الجدل الذي أثاره العمل إلى أنه كان من بين أنجح الاعمال في الموسم حينها.(البوابة)



