ممثل سوريّ يكشف: راتبي التقاعديّ 14 دولار... "كيف قادر تعيش؟" (فيديو)

أعلن الممثل السوريّ عباس النوري، أنّ قيمة راتبه التقاعديّ 14 دولار فقط.

وردّاً على سؤال "كيف قادر تعيش؟"، أجاب النوري: "بعدني بشتغل الحمدلله والأمور بخير، ومرتاح بفضل الله".

وقال: "ظروفنا صعبة في سوريا". (رصد لبنان 24)