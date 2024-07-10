فضيحة تُلاحق مخرجاً شهيراً... بماذا تتهمه إحدى الفتيات؟

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تقدمت فتاة مصرية ببلاغ للنائب العام تتهم فيه مخرج سينمائي شهير بابتزازها وتهديدها بنشر صور التقطت لها خلسة أثناء تصوير عمل سينمائي في موقع التصوير.وقالت محامية الفتاة إن جهات التحقيق قررت إحالة البلاغ إلى محكمة جنح الاقتصادية لمحاكمة المخرج.وأضافت أنه يجري العمل على تحديد جلسة للمحاكمة.كما ذكرت الفتاة في بلاغها أنه خلال وجودها في موقع التصوير، تفاجأت بأحد الأشخاص في طاقم العمل يلفت نظرها إلى أن المخرج يصورها من دون علمها. (العربية)