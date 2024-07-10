بطريقة رومانسية.. لقاء الخميسي تحتفل بذكرى زواجها العشرين

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نشرت الفنانة لقاء الخميسي عبر حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام" صورة تجمعها بزوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف، احتفلت بها بعيد زواجهما العشرين، متمنيةً أن يبقيا معاً طول العمر.وعلّقت لقاء على الصورة برسالة رومانسية لزوجها قالت فيها: "ذات مرة، منذ 20 عاماً، أصبحتُ لكَ وأصبحتَ لي، وسنبقى معاً خلال أوقات الدموع والضحك، لأن هذا ما يسمونه... السعادة الأبدية".وعلى الأثر، تلقت لقاء العديد من التعليقات من جمهورها وزملائها يدعون لها بدوام السعادة في حياتها الزوجية. (لها)