نادين الراسي ترفض أمراً يخص "إيران".. المبلغ خيالي وهكذا علّقت!

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قالت الممثلة نادين الراسي، انها رفضت تقاضي مليون دولار مقابل تقديم زوجة شاه إيران، لانهم أرادوا حلق الجزء الأمامي من شعرها.وشددت الراسي خلال تصريحات لـ بلينكس: "بلدي بدو ياني وأنا بدي ياه"، لافتة الى أن تعريب الأعمال ما هي الا لكسب الأموال، كما أنها يمكن أن تضحي بحلق شعرها لاجل بلدها. (بلينكس)