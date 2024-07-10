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فنون ومشاهير
نادين الراسي ترفض أمراً يخص "إيران".. المبلغ خيالي وهكذا علّقت!
Lebanon 24
10-07-2024
|
15:00
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قالت الممثلة نادين الراسي، انها رفضت تقاضي مليون دولار مقابل تقديم زوجة شاه إيران، لانهم أرادوا حلق الجزء الأمامي من شعرها.
وشددت الراسي خلال تصريحات لـ بلينكس: "بلدي بدو ياني وأنا بدي ياه"، لافتة الى أن تعريب الأعمال ما هي الا لكسب الأموال، كما أنها يمكن أن تضحي بحلق شعرها لاجل بلدها. (بلينكس)
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