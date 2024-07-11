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فنون ومشاهير
ببكيني مُثير ورشاقة مُلفتة.. نادين الراسي تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
Lebanon 24
11-07-2024
|
03:12
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نشرت الممثلة نادين الراسي صورا وفيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وبدت نادين في الصور وهي تستمتع بوقتها على البحر مرتدية بكيني مُثير أظهر رشاقتها.
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وكانت نادين انتهت من تصوير مسلسل "قلب أسود" من بطولة الممثل السوري باسم ياخور والممثل كارلوس عازار ونخبة من الممثلين.
كما أثارت نادين مؤخرا الجدل بعد نشرها فيديو قامت فيه باقتحام منزل في منطقة جبلية وإنقاذ طفل سوري من تعنيف والدته.
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