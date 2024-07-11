نجم مصري شهير يعلن اعتزله الفن نهائيًا

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فاجأ الفنان المصري عبد الله مشرف جمهوره بقراره اعتزال الفن بشكل نهائي، مؤكدا أنه يفضل أن يعيش الفترة المقبلة مع عائلته، في هدوء بعيدا عن الأضواء.وقال فى تصريحات لوسائل إعلام محلية "قدمت الكثير من الأعمال على مدار تاريخي الفني، وأرى أنه حان الوقت لأقضي وقتي مع عائلتي، ولذلك قررت الاعتزال بشكل نهائي".كما قال مشرف لموقع القاهرة 24 "كل الناس لازم تعرف إن كل واحد له وقت يقعد فيه ويتسلى ويتسامر ويعيش حياته.. اكتفيت الحمد لله وشبعت من الفن، مقدرش آكل أكتر من طاقتي".وفي إشارة إلى جمهوره العريض، تابع مشرف أن من يشتاق لرؤيتي على الشاشة يمكنه مشاهدة أي من أعمالي في التلفزيون. (العربية)