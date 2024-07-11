30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
سامو زين يعود إلى السينما
Lebanon 24
11-07-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد غياب طال أربع سنوات، عاد الفنان السوري سامو زين إلى نشاطه الفني في مصر حيث يستعد لتقديم عدد من الحفلات بعد حصوله على تصريح من نقابة المهن الموسيقية لمزاولة نشاطه الفني من جديد.
وفي تصريحات صحافية أدلى بها بعد عودته إلى مصر، كشف سامو زين عن رأيه في عمليات التجميل، مشيراً الى أن حالات كثيرة تحتاج إليها اليوم، وأصبح التجميل ضرورياً في الحياة، حيث قال: "أدعم عمليات التجميل ولكن بحسب الحالة، وهي أصبحت تلعب دوراً مهماً في حياة الإنسان الخاصة والمهنية، وصعب في الوقت الحالي أن يحافظ أي شخص على نفسه، خاصة مع وجود خبراء تجميل يعرفون ماذا تحتاج بشرتك، وكيفية التعامل معها".
Advertisement
وعن مشروعه السينمائي الجديد، أشار زين إلى أن هناك فيلماً سينمائياً جديداً سيتم تصويره بين دبي ومصر وبعض الدول الأوربية، حيث قال إنه يعمل حالياً على الانتهاء من التحضيرات لتصوير فيلم جديد، بين دبي ومصر وبعض الدول الأوربية، وقصة الفيلم تتحدث عن شخص يحب فتاة وتبدأ المشاكل بينهما ويفترقان، لتنتهي الحكاية بشكل غريب.
وعن الانتشار الواسع لحلقته الشهيرة في برنامج "حيلهم بينهم"، الذي قدّمه الفنان عمرو رمزي في عام 2007، قال سامو زين: "أكون سعيداً عندما أرى أن حلقتي من برنامج "حيلهم بينهم" ما زال الجمهور يشاهدهما بنفس الزخم رغم عرض الحلقة منذ حوالى عشرين سنة، وتحقيقها 16 مليار مشاهدة، وحتى الآن أشاهد هذا الكوميك الذي يتم تداوله بين أجيال كثيرة مختلفة، ومن الجميل أن تكون لك ضحكة مميزة، أنا نفسي لا أعرف أعملها الآن". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فتحة فستان هذه الفنانة تُثير الجدل.. شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)
Lebanon 24
فتحة فستان هذه الفنانة تُثير الجدل.. شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)
04:34 | 2024-07-11
11/07/2024 04:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان مصري شهير يطلب الزواج من إليسا على الهواء.. فمن هو وكيف ردّت؟
Lebanon 24
فنان مصري شهير يطلب الزواج من إليسا على الهواء.. فمن هو وكيف ردّت؟
07:15 | 2024-07-11
11/07/2024 07:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ببكيني مُثير ورشاقة مُلفتة.. نادين الراسي تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
Lebanon 24
ببكيني مُثير ورشاقة مُلفتة.. نادين الراسي تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
03:12 | 2024-07-11
11/07/2024 03:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أطل بشعر ولحية بيضاء.. هذه الصورة الأولى لحبيب إليسا الـ "شوغر دادي"
Lebanon 24
أطل بشعر ولحية بيضاء.. هذه الصورة الأولى لحبيب إليسا الـ "شوغر دادي"
10:02 | 2024-07-11
11/07/2024 10:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا دخلت حرب "حزب الله".. هل ستهاجم دمشق إسرائيل؟
Lebanon 24
سوريا دخلت حرب "حزب الله".. هل ستهاجم دمشق إسرائيل؟
05:00 | 2024-07-11
11/07/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
00:44 | 2024-07-12
شاهدوا ليا ابنة نانسي عجرم الصغرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور بغنائها "من نظرة"
15:45 | 2024-07-11
"إطلالة ساحرة".. دانييلا رحمة تنشر صور جديدة لزفافها
13:00 | 2024-07-11
فنانة تعترف: أجهضت نفسي 15 مرة.. اليكم السبب
11:30 | 2024-07-11
نجم مصري شهير يعلن اعتزله الفن نهائيًا
09:00 | 2024-07-11
أين محمد فؤاد؟ أزمة صحية شديدة تسبّبت في اختفائه.. وتفاصيل تكشف عن تغيّر ملامح وجهه واعوجاج فمه!
07:15 | 2024-07-11
فنان مصري شهير يطلب الزواج من إليسا على الهواء.. فمن هو وكيف ردّت؟
فيديو
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
12/07/2024 08:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
12/07/2024 08:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
12/07/2024 08:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24