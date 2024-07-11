Advertisement

فنون ومشاهير

سامو زين يعود إلى السينما

Lebanon 24
11-07-2024 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1221677-638563230380089493.jpg
Doc-P-1221677-638563230380089493.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد غياب طال أربع سنوات، عاد الفنان السوري سامو زين إلى نشاطه الفني في مصر حيث يستعد لتقديم عدد من الحفلات بعد حصوله على تصريح من نقابة المهن الموسيقية لمزاولة نشاطه الفني من جديد.
وفي تصريحات صحافية أدلى بها بعد عودته إلى مصر، كشف سامو زين عن رأيه في عمليات التجميل، مشيراً الى أن حالات كثيرة تحتاج إليها اليوم، وأصبح التجميل ضرورياً في الحياة، حيث قال: "أدعم عمليات التجميل ولكن بحسب الحالة، وهي أصبحت تلعب دوراً مهماً في حياة الإنسان الخاصة والمهنية، وصعب في الوقت الحالي أن يحافظ أي شخص على نفسه، خاصة مع وجود خبراء تجميل يعرفون ماذا تحتاج بشرتك، وكيفية التعامل معها".
Advertisement
وعن مشروعه السينمائي الجديد، أشار زين إلى أن هناك فيلماً سينمائياً جديداً سيتم تصويره بين دبي ومصر وبعض الدول الأوربية، حيث قال إنه يعمل حالياً على الانتهاء من التحضيرات لتصوير فيلم جديد، بين دبي ومصر وبعض الدول الأوربية، وقصة الفيلم تتحدث عن شخص يحب فتاة وتبدأ المشاكل بينهما ويفترقان، لتنتهي الحكاية بشكل غريب.
وعن الانتشار الواسع لحلقته الشهيرة في برنامج "حيلهم بينهم"، الذي قدّمه الفنان عمرو رمزي في عام 2007، قال سامو زين: "أكون سعيداً عندما أرى أن حلقتي من برنامج "حيلهم بينهم" ما زال الجمهور يشاهدهما بنفس الزخم رغم عرض الحلقة منذ حوالى عشرين سنة، وتحقيقها 16 مليار مشاهدة، وحتى الآن أشاهد هذا الكوميك الذي يتم تداوله بين أجيال كثيرة مختلفة، ومن الجميل أن تكون لك ضحكة مميزة، أنا نفسي لا أعرف أعملها الآن". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:44 | 2024-07-12
15:45 | 2024-07-11
13:00 | 2024-07-11
11:30 | 2024-07-11
09:00 | 2024-07-11
07:15 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24