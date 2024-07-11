سامو زين يعود إلى السينما

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بعد غياب طال أربع سنوات، عاد الفنان السوري سامو زين إلى نشاطه الفني في مصر حيث يستعد لتقديم عدد من الحفلات بعد حصوله على تصريح من نقابة المهن الموسيقية لمزاولة نشاطه الفني من جديد.وفي تصريحات صحافية أدلى بها بعد عودته إلى مصر، كشف سامو زين عن رأيه في عمليات التجميل، مشيراً الى أن حالات كثيرة تحتاج إليها اليوم، وأصبح التجميل ضرورياً في الحياة، حيث قال: "أدعم عمليات التجميل ولكن بحسب الحالة، وهي أصبحت تلعب دوراً مهماً في حياة الإنسان الخاصة والمهنية، وصعب في الوقت الحالي أن يحافظ أي شخص على نفسه، خاصة مع وجود خبراء تجميل يعرفون ماذا تحتاج بشرتك، وكيفية التعامل معها".وعن مشروعه السينمائي الجديد، أشار زين إلى أن هناك فيلماً سينمائياً جديداً سيتم تصويره بين دبي ومصر وبعض الدول الأوربية، حيث قال إنه يعمل حالياً على الانتهاء من التحضيرات لتصوير فيلم جديد، بين دبي ومصر وبعض الدول الأوربية، وقصة الفيلم تتحدث عن شخص يحب فتاة وتبدأ المشاكل بينهما ويفترقان، لتنتهي الحكاية بشكل غريب.وعن الانتشار الواسع لحلقته الشهيرة في برنامج "حيلهم بينهم"، الذي قدّمه الفنان عمرو رمزي في عام 2007، قال سامو زين: "أكون سعيداً عندما أرى أن حلقتي من برنامج "حيلهم بينهم" ما زال الجمهور يشاهدهما بنفس الزخم رغم عرض الحلقة منذ حوالى عشرين سنة، وتحقيقها 16 مليار مشاهدة، وحتى الآن أشاهد هذا الكوميك الذي يتم تداوله بين أجيال كثيرة مختلفة، ومن الجميل أن تكون لك ضحكة مميزة، أنا نفسي لا أعرف أعملها الآن". (لها)