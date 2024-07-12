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فنون ومشاهير

محمد منير يعلّق على عودته لإحياء الحفلات

Lebanon 24
12-07-2024 | 15:30
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بعد توقف لأشهر عدة عن إحياء الحفلات، يُحيي النجم محمد منير حفل افتتاح الدورة الثانية من "مهرجان العلمين" في الساحل الشمالي.
وفي تعليقه الأول على استعداداته للحفل الذي يُحييه اليوم الجمعة 12 تموز، قال منير في تصريحات إعلامية: "سعيد بأن أشارك شباب مصر في حفل "مهرجان العلمين"، وأنا لم أتحضّر للحفل، بل أنظر في عيون الجمهور وأعرف ماذا يريدون وأغنّي لهم".
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وتشهد فعاليات "مهرجان العلمين" عودة النجم محمد منير إلى جمهوره، من خلال حفل فني ضخم يحييه اليوم 12 تموز، ليكون الحفل الأول له بعد تعافيه من الأزمة الصحية التي تعرّض لها منذ أشهر عدة.
وكان آخر ظهور لمحمد منير في شهر أيار الماضي خلال حضوره عزاء شقيق الفنان مدحت صالح، حيث بدا مستنداً إلى أصدقائه خلال دخوله قاعة المعزّين، ومتكئاً في الخروج على نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، ووكيل أول النقابة الفنان حلمي عبد الباقي، وهو ما أقلق عدداً كبيراً من جمهوره على حالته الصحية.
وكان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية قد أكد لـ"لها" أن حالة محمد منير الصحية جيدة، لكنه لا يزال متأثراً بما حصل معه قبل حفل "ليالي سعودية- مصرية"، حيث سقط على الأرض أثناء تأدية البروفات وأُصيب بكسر في ذراعه وبكدمات في قدمه، وقد تحامل على نفسه للحضور إلى الحفل والمشاركة فيه رغم تحذير الأطباء له من مغبّة ذلك، مشيراً إلى أن حالته الصحية تتحسّن يوماً بعد يوم. (لها)
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