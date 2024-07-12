28
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"سابقة معيبة وغير مهنية".. فنان لبناني شهير يرد على "الافتراءات"
Lebanon 24
12-07-2024
|
14:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
رد الفنان زياد برجي على المخرج اللبناني فيليب أسمر بعد التصريحات التي أدلى بها أثناء حلوله ضيفاً في برنامج "ما بتقطع".
وأصدر المكتب الإعلامي للفنان زياد برجي بياناً جاء فيه: "لا علاقة للفنان زياد برجي بدفع أي أجر للسيد فيليب الأسمر عن اخراج هذا الأخير لفيديو كليب هو أساساً من انتاج شركة "غولدن ستار" المعنية بتسديد أجره دون سواها".
Advertisement
وأوضح البيان: " إن الفيديو كليب الذي أشار اليه السيد فيليب الأسمر لم يصدر ولم يوزع ولم يعرض بسبب إقفال الشركة المنتجة لأبوابها إلا أن السيد فيليب الأسمر احتفظ بالمادة الأساسية للفيديو كليب واستغله في مسلسل تلفزيوني "قصة حب" بعد أن عمد الى تمويه وحجب صورة الفنان زياد برجي في سابقة معيبة وغير مهنية وغير مسؤولة وخطيرة".
وتابع البيان: "نأسف لأن يلجأ السيد فيليب أسمر إلى التعرض لكرامة الفنان زياد برجي والذم به علانية وعن قصد"، مضيفاً: "نحتفظ بالمقابل بحق اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لوضع حد لهذا الاستسهال للتعرض لكرامات الغير على أن يكون للبحث تتمة". (lbc)
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت انفجار كبير يهزّ كسروان وطرابلس.. ماذا فعلت "طائرة إسرائيلية"؟ (صورة)
Lebanon 24
صوت انفجار كبير يهزّ كسروان وطرابلس.. ماذا فعلت "طائرة إسرائيلية"؟ (صورة)
02:44 | 2024-07-12
12/07/2024 02:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أنهت كارلا حداد زواجها الحالي وعادت لطوني أبو جودة؟ الإعلامية تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة!
Lebanon 24
هل أنهت كارلا حداد زواجها الحالي وعادت لطوني أبو جودة؟ الإعلامية تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة!
07:15 | 2024-07-12
12/07/2024 07:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ للحرب مع "حزب الله"... هذا ما ستقوم به إبتداءً من يوم الأحد
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ للحرب مع "حزب الله"... هذا ما ستقوم به إبتداءً من يوم الأحد
08:13 | 2024-07-12
12/07/2024 08:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يتعلّق بالكهرباء... ما حقيقته؟
Lebanon 24
خبر يتعلّق بالكهرباء... ما حقيقته؟
06:32 | 2024-07-12
12/07/2024 06:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إحذروا.. دولار خطير من نوع جديد يغزو لبنان (صور)
Lebanon 24
إحذروا.. دولار خطير من نوع جديد يغزو لبنان (صور)
02:30 | 2024-07-12
12/07/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:05 | 2024-07-12
ابنة عمرو دياب تطرح أغنية جديدة (فيديو)
09:36 | 2024-07-12
حضنته أمام الجميع.. زوجة رامي عياش تخطف القلوب بجمالها ورومانسيتها: "شكلها بتحبو كتير" (فيديو)
08:20 | 2024-07-12
مفاجأة للجميع.. عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب رغم كل الأزمات والمشاكل (فيديو)
07:15 | 2024-07-12
هل أنهت كارلا حداد زواجها الحالي وعادت لطوني أبو جودة؟ الإعلامية تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة!
04:35 | 2024-07-12
الشامي يرد على شاب اتهمه بسرقة حبيبته يوم زفافه (فيديو)
03:30 | 2024-07-12
جديد خناقة شيرين وحسام... هل حقًا تمّ الصلح بينهما؟
فيديو
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
12/07/2024 22:23:25
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
12/07/2024 22:23:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
12/07/2024 22:23:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24