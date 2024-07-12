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فنون ومشاهير

"سابقة معيبة وغير مهنية".. فنان لبناني شهير يرد على "الافتراءات"

Lebanon 24
12-07-2024 | 14:18
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رد الفنان زياد برجي على المخرج اللبناني فيليب أسمر بعد التصريحات التي أدلى بها أثناء حلوله ضيفاً في برنامج "ما بتقطع".
وأصدر المكتب الإعلامي للفنان زياد برجي بياناً جاء فيه: "لا علاقة للفنان زياد برجي بدفع أي أجر للسيد فيليب الأسمر عن اخراج هذا الأخير لفيديو كليب هو أساساً من انتاج شركة "غولدن ستار" المعنية بتسديد أجره دون سواها".
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وأوضح البيان: " إن الفيديو كليب الذي أشار اليه السيد فيليب الأسمر لم يصدر ولم يوزع ولم يعرض بسبب إقفال الشركة المنتجة لأبوابها إلا أن السيد فيليب الأسمر احتفظ بالمادة الأساسية للفيديو كليب واستغله في مسلسل تلفزيوني "قصة حب" بعد أن عمد الى تمويه وحجب صورة الفنان زياد برجي في سابقة معيبة وغير مهنية وغير مسؤولة وخطيرة".
وتابع البيان: "نأسف لأن يلجأ السيد فيليب أسمر إلى التعرض لكرامة الفنان زياد برجي والذم به علانية وعن قصد"، مضيفاً: "نحتفظ بالمقابل بحق اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لوضع حد لهذا الاستسهال للتعرض لكرامات الغير على أن يكون للبحث تتمة". (lbc)
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