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فنون ومشاهير

كريم فهمي يتعاون مع ياسمين عبد العزيز في مسرحية جديدة

Lebanon 24
12-07-2024 | 23:00
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خلال لقائه مع برنامج "Et بالعربي"، كشف الفنان كريم فهمي عن تفاصيل أحدث أعماله المسرحية، مسرحية تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، في تعاون هو الثاني بينهما بعد النجاح الكبير الذي حققاه معاً في مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عُرض في رمضان 2020.
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وقال كريم: "إن شاء الله في مسرحية كبيرة هتجمعني مع ياسمين عبد العزيز، وتجربة هتعجب الناس، وبيشارك معانا عدد كبير من النجوم منهم بدرية طلبة، إيمان السيد، وغيرهم، والمسرحية هتكون من إخراج خالد جلال". (لها)
 
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