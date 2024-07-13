Advertisement

فنون ومشاهير

بالفيديو الشيف أنطوان يشنّ هجوماً على هشام حداد: "فرقة السعادين"

Lebanon 24
13-07-2024 | 15:15
A-
A+
Doc-P-1222273-638564803644336813.jpg
Doc-P-1222273-638564803644336813.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الشيف أنطوان الحاج، إنّه خلال شهر رمضان المبارك الأخير، حصلت بعض الهفوات خلال البرنامج الذي قدّمه، وقال إنّ هشام حداد "نكز شوي وأنا ما سكتلو".
 
 
وأشار الشيف أنطوان إلى أنّه أطلق على حداد تسميّة "فرقة السعادين".
 
 
وأضاف أنّ حداد أراده أنّ يكون ضيفاً في برنامجه، لكنه رفض.
 
وقال الشيف أنطوان: "هو بشوف القشة بعين غيرو بس ما بشوف الخشبة يلي عندو ياها". (رصد لبنان 24)
 
 
 
Advertisement

فنون ومشاهير

فيديو

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:07 | 2024-07-13
10:15 | 2024-07-13
09:34 | 2024-07-13
08:58 | 2024-07-13
08:32 | 2024-07-13
08:03 | 2024-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24