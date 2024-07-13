بالفيديو الشيف أنطوان يشنّ هجوماً على هشام حداد: "فرقة السعادين"

قال الشيف أنطوان الحاج، إنّه خلال شهر رمضان المبارك الأخير، حصلت بعض الهفوات خلال البرنامج الذي قدّمه، وقال إنّ هشام حداد "نكز شوي وأنا ما سكتلو".

وأشار الشيف أنطوان إلى أنّه أطلق على حداد تسميّة "فرقة السعادين".

وأضاف أنّ حداد أراده أنّ يكون ضيفاً في برنامجه، لكنه رفض.

وقال الشيف أنطوان: "هو بشوف القشة بعين غيرو بس ما بشوف الخشبة يلي عندو ياها". (رصد لبنان 24)