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فنون ومشاهير
تعرّض لإصابة بمرض خطير في الرئة.. وفاة نجل الفنان المصري الشهير بعد صراع مع المرض (صورة)
Lebanon 24
14-07-2024
|
05:29
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توفي اليوم الأحد، الدكتور محمود العلايلي، نجل الفنان المصري الراحل عزت العلايلي، بعد تعرضه لوعكة صحية.
وكان الدكتور محمود العلايلي، قد تعرض للإصابة بمرض خطير في الرئة، وتم نقله منذ أسابيع إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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وعانى نجل الفنان الراحل عزت العلايلي من سرطان الرئة، وتدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية ولم يستجب للأدوية والعلاج، ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.
وأعلنت زوجة الدكتور محمود العلايلي، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" خبر وفاته اليوم، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. (روسيا اليوم)
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