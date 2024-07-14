توفي بأحد مستشفيات دمشق.. رحيل الفنان السوري أحمد السيد عن 67 عامًا (صورة)

توفي الفنان السوري أحمد السيد، صباح اليوم الأحد عن عمر 67 عامًا، في أحد مستشفيات العاصمة دمشق، بعد صراع مع المرض.



ونعت نقابة الفنانين السوريين، فرع دمشق الفنان الراحل عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وقالت: ننعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير أحمد السيد، بعد معاناته مع المرض، ونوافيكم لاحقًا بموعد الجنازة وموعد التعزية، إنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن نقابة الفنانين كانت كشفت خلال الأيام القليلة الماضية، عن تعرض الفنان أحمد السيد لوعكة صحية، بعد إجراء عمل جراحي من أسابيع، استدعى نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الهلال الأحمر.وأحمد السيد هو ممثل وكاتب سوري، شارك في تأليف بعض الأعمال الدرامية الشهيرة، بينها مسلسل "عودة غوار، 1998"، و"فوق السقف، 2011"، وآخرها مسلسل "الصديقات"، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024، ونجح وحاز إعجاب الجمهور، بسبب قصته المليئة بأحداث الأكشن والتشويق.كما شارك الراحل في العديد من الأعمال التلفزيونية المهمة خلال مسيرته الفنية، بينها: المسلسل الشهير "باب الحارة، دقيقة صمت، الولادة من الخاصرة، أبو المفهومية، مسافة أمان، الفصول الأربعة، الحب كله، أبو جانتي، صراع الزمن" وغيرها.ولدى السيد رصيد كبير من الأعمال الإذاعية، مثل "ظواهر مدهشة، حزورة رمضان، قصة في تمثيلية، حكاية من رواية ليالي وأحداث، خزانة العرب، هن في عيون الأدب، مجلة التراث".وعلى الصعيد الشخصي، أحمد السيد متزوج ولديه 6 أولاد، وهو من مواليد منطقة "سحم" في الجولان، حيث عُرف بعدم ميله إلى الاهتمام "بالأضواء والشهرة" بقدر اتجاهه لاختيار ما يُناسب شخصيته وحضوره.