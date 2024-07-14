Advertisement

فنون ومشاهير

بعد زواجهما "السري".. تسريب فيديو للعروس دانييلا رحمة وناصيف زيتون من شهر العسل في فرنسا

Lebanon 24
14-07-2024 | 23:37
A-
A+
Doc-P-1222719-638566229105865904.jpg
Doc-P-1222719-638566229105865904.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
للمرة الأولى بعد زواجهما، أطل الفنان ناصيف زيتون والممثلة دانييلا رحمة في مقطع مصوّر يجمعهما في شهر العسل، حيث كانا معاً في أحد مطاعم مدينة كان الفرنسية برفقة مجموعة من أصدقائهما على مائدة الغداء.

ورصد الفيديو قيام فرقة موسيقية بالعزف والغناء على شرف الثنائي.
 
 
Advertisement
وكانت دانييلا شاركت متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي، لقطات جديدة من زفافها إلى المغني السوري. وقالت تعليقاً على الصور: "أنا ممتنة جداً لكم جميعاً على محبّتكم وتمنياتكم الحارّة في يوم زفافنا".

وقال زيتون من جهته في تعليقه الأول بعد الزفاف رداً على تهنئة الإعلامي ريكاردو كرم له: "شكراً من القلب على التهنئة وعلى مقاربتك المميزة للموضوع وهيدا شي مش جديد عليك... ومتل ما قلت الحب رسالة سامية ما بتعرف أي شكل من أشكال التفرقة. أنا اليوم مش بس بلدي التاني لبنان... صرت صهره كمان".

يُذكر أن حفل الزفاف أُحيط بالسرّية التامة، واقتصر الحضور على عدد قليل من أهل العروسين والمقرّبين، ولم يتجاوز المدعوون للحفل الأربعين شخصاً.

ومنع العروسان دخول وسائل الإعلام الى حفل زفافهما، وكذلك التصوير، إذ تم وضع كل هواتف المدعوين في خزائن مخصّصة لمنع استخدام الكاميرات.(لها)

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:57 | 2024-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2024-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:00 | 2024-07-15
03:02 | 2024-07-15
02:09 | 2024-07-15
01:33 | 2024-07-15
23:00 | 2024-07-14
15:16 | 2024-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24