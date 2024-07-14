بعد زواجهما "السري".. تسريب فيديو للعروس دانييلا رحمة وناصيف زيتون من شهر العسل في فرنسا

للمرة الأولى بعد زواجهما، أطل الفنان ناصيف زيتون والممثلة دانييلا رحمة في مقطع مصوّر يجمعهما في شهر العسل، حيث كانا معاً في أحد مطاعم مدينة كان الفرنسية برفقة مجموعة من أصدقائهما على مائدة الغداء.



ورصد الفيديو قيام فرقة موسيقية بالعزف والغناء على شرف الثنائي.

وكانت دانييلا شاركت متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي، لقطات جديدة من زفافها إلى المغني السوري. وقالت تعليقاً على الصور: "أنا ممتنة جداً لكم جميعاً على محبّتكم وتمنياتكم الحارّة في يوم زفافنا".



وقال زيتون من جهته في تعليقه الأول بعد الزفاف رداً على تهنئة الإعلامي ريكاردو كرم له: "شكراً من القلب على التهنئة وعلى مقاربتك المميزة للموضوع وهيدا شي مش جديد عليك... ومتل ما قلت الحب رسالة سامية ما بتعرف أي شكل من أشكال التفرقة. أنا اليوم مش بس بلدي التاني لبنان... صرت صهره كمان".



يُذكر أن حفل الزفاف أُحيط بالسرّية التامة، واقتصر الحضور على عدد قليل من أهل العروسين والمقرّبين، ولم يتجاوز المدعوون للحفل الأربعين شخصاً.



ومنع العروسان دخول وسائل الإعلام الى حفل زفافهما، وكذلك التصوير، إذ تم وضع كل هواتف المدعوين في خزائن مخصّصة لمنع استخدام الكاميرات.(لها)



