نشرت صورتها بالمايوه: الكشف عن بطلة مسلسل "ايزيل" المعرب.. هذه الممثلة اللبنانية ستُشارك باسل خياط





ووسط تداول العديد من الأسماء والترشيحات، أكدت منصة et سوريا، والتي تهتم بأخبار الفن السوري والمشاهير، أنه تم الاتفاق مع الممثلة المقرر أن تشارك خياط البطولة.

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وتم الإعلان عبر الصفحة وعن مصادر موثوقة، إن الممثلة اللبنانية ريتا حايك ستكون شريكة خياط في بطولة النسخة التركية. مع إعلان تعريب مسلسل "ايزيل" التركي الشهير، والتأكيد على بطولة الممثل السوري باسل خياط للعمل، كان اسم الممثلة التي من المتوقع أن تشاركه البطولة حديث الجمهور.ووسط تداول العديد من الأسماء والترشيحات، أكدت منصة et سوريا، والتي تهتم بأخبار الفن السوري والمشاهير، أنه تم الاتفاق مع الممثلة المقرر أن تشارك خياط البطولة.وتم الإعلان عبر الصفحة وعن مصادر موثوقة، إن الممثلة اللبنانية ريتا حايك ستكون شريكة خياط في بطولة النسخة التركية.

وتفاعل الجمهور مع الخبر ما بين مرحب ورافض، حيث قال العديد من الجمهور إن مسلسل ايزيل عمل تركي ضخم، وأن خياط الممثل المناسب للدور، وكان الأجدر ان تشاركه البطولة نجمة صف أول بحسب آرائهم.



وكشفت العديد من المصادر عن انضمام أسماء عديدة وكبيرة إلى العمل، من بينهم الفنان السوري القدير عباس النوري، والفنان أحمد الأحمد والفنان سامر المصري.



وحتى الآن لم يصدر أي تأكيد رسمي عن مشاركة ريتا التي اكتفت بنشر صورة عبر خاصية "السنوري" على حسابها الخاص على انستغرام أطلت فيها ببكيني مُثير وعلقت عليها بالقول: "هدوء ما قبل العاصفة".