31
o
بيروت
35
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
نشرت صورتها بالمايوه: الكشف عن بطلة مسلسل "ايزيل" المعرب.. هذه الممثلة اللبنانية ستُشارك باسل خياط
Lebanon 24
15-07-2024
|
04:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع إعلان تعريب مسلسل "ايزيل" التركي الشهير، والتأكيد على بطولة الممثل السوري باسل خياط للعمل، كان اسم الممثلة التي من المتوقع أن تشاركه البطولة حديث الجمهور.
ووسط تداول العديد من الأسماء والترشيحات، أكدت منصة et سوريا، والتي تهتم بأخبار الفن السوري والمشاهير، أنه تم الاتفاق مع الممثلة المقرر أن تشارك خياط البطولة.
Advertisement
وتم الإعلان عبر الصفحة وعن مصادر موثوقة، إن الممثلة اللبنانية ريتا حايك ستكون شريكة خياط في بطولة النسخة التركية.
وتفاعل الجمهور مع الخبر ما بين مرحب ورافض، حيث قال العديد من الجمهور إن مسلسل ايزيل عمل تركي ضخم، وأن خياط الممثل المناسب للدور، وكان الأجدر ان تشاركه البطولة نجمة صف أول بحسب آرائهم.
وكشفت العديد من المصادر عن انضمام أسماء عديدة وكبيرة إلى العمل، من بينهم الفنان السوري القدير عباس النوري، والفنان أحمد الأحمد والفنان سامر المصري.
وحتى الآن لم يصدر أي تأكيد رسمي عن مشاركة ريتا التي اكتفت بنشر صورة عبر خاصية "السنوري" على حسابها الخاص على انستغرام أطلت فيها ببكيني مُثير وعلقت عليها بالقول: "هدوء ما قبل العاصفة".
Advertisement
الأكثر قراءة
زيادات على الرواتب تنتظر القطاع العام... وهذه تفاصيلها؟
Lebanon 24
زيادات على الرواتب تنتظر القطاع العام... وهذه تفاصيلها؟
22:57 | 2024-07-14
14/07/2024 10:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دانييلا رحمة ونجوى كرم.. مايا دياب في علاقة غرامية؟
Lebanon 24
بعد دانييلا رحمة ونجوى كرم.. مايا دياب في علاقة غرامية؟
08:11 | 2024-07-14
14/07/2024 08:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي بأحد مستشفيات دمشق.. رحيل الفنان السوري أحمد السيد عن 67 عامًا (صورة)
Lebanon 24
توفي بأحد مستشفيات دمشق.. رحيل الفنان السوري أحمد السيد عن 67 عامًا (صورة)
07:46 | 2024-07-14
14/07/2024 07:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
احتضنته وقبّلته بحرارة.. معجبة تقتحم حفلة "الشامي" بالبترون والجمهور: "ولو عيب" (فيديو)
Lebanon 24
احتضنته وقبّلته بحرارة.. معجبة تقتحم حفلة "الشامي" بالبترون والجمهور: "ولو عيب" (فيديو)
09:28 | 2024-07-14
14/07/2024 09:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي لافت عن "محاولة اغتيال ترامب".. ماذا كشف عنها؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي لافت عن "محاولة اغتيال ترامب".. ماذا كشف عنها؟
10:00 | 2024-07-14
14/07/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:00 | 2024-07-15
أشقر ووسيم.. شقيق الإعلامية كارلا حداد يلفت الأنظار تعرفوا إليه (صور)
03:02 | 2024-07-15
قامت بحركة بذيئة.. نادين الراسي ترقص بإثارة بـ "كروب توب" مكشوف وتتعرض للانتقادات (فيديو)
02:09 | 2024-07-15
كادت تقع.. معجب داس على ملابس أصالة وهكذا كان رد فعلها (فيديو)
01:33 | 2024-07-15
لم يتمالك دموعه.. فنان شهير يبكي في حفل خطوبة ابنته (فيديو)
23:37 | 2024-07-14
بعد زواجهما "السري".. تسريب فيديو للعروس دانييلا رحمة وناصيف زيتون من شهر العسل في فرنسا
23:00 | 2024-07-14
للمرة الأولى.. ياسمين صبري تشارك في بطولة سينمائية مع هذه النجمة
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
15/07/2024 14:10:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
15/07/2024 14:10:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
15/07/2024 14:10:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24