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فنون ومشاهير

"هذه المرّة للأبد".. مغني يعلن فسخ خطوبته للمرّة الثانية!

Lebanon 24
15-07-2024 | 08:21
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أعلن مغني الراب المغربي محمد الهادي المزوري المعروف فنيًّا باسم "مسلم"، فسخ خطوبته من يارا تامر، للمرة الثانية وبعد نحو أربعة أشهرٍ من عودتهما.
وقال عبر تدوينة شاركها عبر خاصية "ستوري" في حسابه على "إنستغرام": "محتاج أقول حاجة مش حتكون مهمة قوي للناس دلوقتي لأن حاسس إن الناس زهقت من الموضوع ده".
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وتمنى مغني الراب حياةً جميلةً لنفسه وأن يستمر في حياته، مضيفًا أنه حاول كثيرًا من أجل إنجاح العلاقة، وأنه خسر الكثير أيضًا من حياته في سبيل هذه التجربة، إلا أنها فشلت.

وتابع مسلم بالقول إنه يحمد الله على أنه بيّن له كل شيء ليظل بـ "حاله"، معربًا عن أسفه للمرة الثانية للجمهور، ومؤكدًا أن الموضوع انتهى هذه المرة للأبد وأنه تعلم الدرس بشكلٍ جيد.

وهذه المرة الثانية التي يُعلن فيها المغني المغربي فسخ خطوبته في آذار الماضي، وذلك بعد شهر واحد فقط من احتفاله الأسطوري في قصر البارون وسط عددٍ من النجوم.

وبعد الإعلان بأيام، أكد مسلم أنه عاد إلى خطيبته في لقاءٍ مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار"، موضحًا أنه لم يكن يريد قول ذلك حتى لا يعتقد الجمهور أنها مجرد "تريند".

واعترف مسلم بأنه السبب في فسخ الخطوبة قائلاً: الغلط كان من عندي أنا الأول، اتقمصت وزعلت في موقف، مشيرًا إلى أنه ينوي عدم التسرع في أي قرار، وأنه لم يكن لطيفًا أن يعلن فسخ خطوبته بعد 18 يومًا فقط، معقبًا: الناس لها حق تصدق إن كل ده تريند. (فوشيا)
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