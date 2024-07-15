نادين الراسي تشتم ممثل سوري وهو يفضحها.. اليكم ما حصل (فيديو)

تصدر اسم الممثلة نادين الراسي، والممثل باسم ياخور، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو من مقابلة لهما مع موقع "بلينكس".

وفي التفاصيل، وبينما كان باسم ياخور يجري المقابلة، اقتحمت نادين مقابلته وراحت تخبر عن العلاقة المميزة التي تجمعهما، اذ قالت: "باسم ياخور اجمل واطيب انسان اشتغلت معه".

وأضافت: "مش عم جامل يا حبيبي ويا حياتي وبعدين بدعس ع كعبو"، فاعتبر المتابعون كلامها بمثابة شتيمة لـ باسم.

من هنا، تحدث باسم ياخور عن علاقتهما، اذ قال ممازحا: "نادين تجربة جديدة واظن بهاللحظة رح انهيها".

وأضاف "نازلة فيني خبيط"، لتقاطعه هي قائلة: "كل ما اضحك بضربو على كتفو وبالاخر قلي خلص ورّمت". (الجديد)