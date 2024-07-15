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فنون ومشاهير

تامر حسني يعلّق على رقص ليلى علوي على أغنيته

Lebanon 24
15-07-2024 | 23:00
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أشعلت الفنانة المصرية ليلى علوي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد أن نشرت عبر حسابها الخاص في"إنستغرام" فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أحدث أغنيات الفنان تامر حسني "جامدين"، وهو ما دفع الأخير للتعبير عن سعادته بتفاعل الممثلة المصرية مع أغنيته.
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وأعاد تامر حسني نشر الفيديو عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام"، وأرفقه بتعليق أشاد فيه برقص النجمة المصرية قائلاً: "لما أجمد واحدة ترقص على جامدين جامدين، وتجيب سقف الجمدان، النتيجة تبقى القمر ليلى علوي". (لها)
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