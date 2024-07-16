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فنون ومشاهير

شقراء وبغاية الجمال.. ابنة الممثلة فيفيان انطونيوس تلفت الأنظار تعرفوا إليها (صور)

Lebanon 24
16-07-2024 | 00:47
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نشرت الممثلة فيفيان انطونيوس فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها على تطبيق "انستغرام" أطلت فيه مع ابنتها "تمار".

ولفت المتابعون جمال ابنة فيفيان "تمار" فهي شقراء وبعينين ملونتين.
 
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يُذكر ان "تمار" مثلت مع والدتها في مسلسل "حكايتي" الذي عُرض سابقاً على قناة "الجديد".

وفيفيان متزوجة من أرشاغ دخادشودريان، وهي أم لـ 4 أولاد هم تمار وسوسي وياني وكيغام.

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