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فنون ومشاهير
شقراء وبغاية الجمال.. ابنة الممثلة فيفيان انطونيوس تلفت الأنظار تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
16-07-2024
|
00:47
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نشرت الممثلة فيفيان انطونيوس فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها على تطبيق "انستغرام" أطلت فيه مع ابنتها "تمار".
ولفت المتابعون جمال ابنة فيفيان "تمار" فهي شقراء وبعينين ملونتين.
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يُذكر ان "تمار" مثلت مع والدتها في مسلسل "حكايتي" الذي عُرض سابقاً على قناة "الجديد".
وفيفيان متزوجة من أرشاغ دخادشودريان، وهي أم لـ 4 أولاد هم تمار وسوسي وياني وكيغام.
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