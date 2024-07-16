شقراء وبغاية الجمال.. ابنة الممثلة فيفيان انطونيوس تلفت الأنظار تعرفوا إليها (صور)

نشرت الممثلة فيفيان انطونيوس فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها على تطبيق "انستغرام" أطلت فيه مع ابنتها "تمار".



ولفت المتابعون جمال ابنة فيفيان "تمار" فهي شقراء وبعينين ملونتين.

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يُذكر ان "تمار" مثلت مع والدتها في مسلسل "حكايتي" الذي عُرض سابقاً على قناة "الجديد".



وفيفيان متزوجة من أرشاغ دخادشودريان، وهي أم لـ 4 أولاد هم تمار وسوسي وياني وكيغام.



