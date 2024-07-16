بعد أخبار عودته لطليقته كارلا حداد.. طوني أبو جودة يخرج عن صمته وهذا ما قاله (صورة)

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وفي هذا الإطار نشر الممثل طوني أبو جودة صورة له من إجازته في قبرص عبر خاصية "الستوري" على حسابه على انستغرام، وعلّق عليها قائلا: "لكل يلي سألو ويلي بعدن عم يسألو كانت عطلة عائلية فقط لا غير".



وأضاف طوني:" لأن نحنا بالنهاية عيلة وبنتنا بتجمعنا وشكرا لمحبتكن". انتشرت مؤخرا أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي أفادت بطلاق المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد من زوجها الحالي وائل قسيس وعودتها لزوجها السابق الممثل طوني أبو جودة وذلك بعد تواجدهما معا في قبرص برفقة ابنتهما الوحيدة "ليا".وفي هذا الإطار نشر الممثل طوني أبو جودة صورة له من إجازته في قبرص عبر خاصية "الستوري" على حسابه على انستغرام، وعلّق عليها قائلا: "لكل يلي سألو ويلي بعدن عم يسألو كانت عطلة عائلية فقط لا غير".وأضاف طوني:" لأن نحنا بالنهاية عيلة وبنتنا بتجمعنا وشكرا لمحبتكن".

وكانت كارلا كتبت من جهتها في وقت سابق عبر خاصية الستوري على حسابها على منصة انستغرام قائلة: "كل الأخبار والتكهنات إذا ما صدرت مني شخصياً ما تصدقوها".







