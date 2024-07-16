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فنون ومشاهير

بكت مباشرة على الهواء... أرزة شدياق تتحدّث عن طفولتها الصعبة: "كنت أمّ بعمر الـ10 سنين"

Lebanon 24
16-07-2024 | 05:44
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أشارت الممثلة أرزة شدياق إلى أنّ طفولتها كانت صعبة، وقالت إنّ والدتها تُوفيت بينما كانت بعمر الـ10 سنوات.
 
 
وأضافت شدياق أنّها خسرت أحد أشقائها بعمر الـ23 سنة، وقالت "كان عندو حالة وما عاش كتير".
 
 
ولفتت إلى أنّها كانت كأمّ لإخوتها، وقالت: "بعمر الـ10 سنين ما فيكي تكوني أمّ، بس انو قد ما فيي كنت".
 
 
وتأثّرت أرزة عند الحديث عن والدتها، وبكت وقالت: "الأم ما بتتعوّض بكلّ لحظة بتفقديلها". (رصد لبنان 24)
 
 
 
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