بعد إلغاء حفلها في لبنان... أين هي شيرين عبدالوهاب؟

تقيم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حاليًّا، في منزل طبيب السموم والإدمان المصري الدكتور نبيل عبد المقصود، في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة.

والمقصود هو الطبيب الذي كان قد عالج شيرين من قبل من الإدمان.

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وقالت مصادر، إن شيرين طلبت من أفراد عائلتها المكوث بجانبها في منزل الطبيب، الذي تعتبره بمثابة والدها، لمساعدتها نفسياً وتأهيلياً وطبياً بالعودة إلى حياتها مجدداً، بعد الأزمات المتكررة التي تعرضت لها من طليقها الفنان حسام حبيب.

وكانت شيرين أصدرت بياناً أعلنت من خلاله اعتذارها لجمهورها في لبنان عن عدم تمكّنها من إحياء حفل كان مقرراً موعده مساء السبت 20 تموز، في واجهة بيروت البحرية. (فوشيا)