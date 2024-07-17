Advertisement

فنون ومشاهير

أطلت شبه عارية.. بعد انضمام ريتا حايك إلى جانب باسل خياط في "ايزيل" انتشار صور جريئة لها!

Lebanon 24
17-07-2024 | 02:27
A-
A+
Doc-P-1223481-638568054937272317.jpg
Doc-P-1223481-638568054937272317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفيد مؤخرًا عن انضمام أسماء جديدة إلى النسخة المعربة من المسلسل التركي "ايزيل"،  بعدما تم الإتفاق سابقًا مع الممثل السوري باسل خياط لتجسيد دور البطولة في العمل.

ومن بين الأسماء التي أعلن عنها الممثل السوري القدير عباس النوري، والممثل أحمد الاحمد إلى جانب الممثل سامر المصري، ما أشعل حماسة الجمهور في انتظار العمل.
Advertisement

كما تم الإعلان عن اسم البطلة التي من المقرر أن تتواجد في البطولة النسائية في المسلسل، حيث وقع الاختيار على الممثلة اللبنانية ريتا حايك، وهو القرار الذي قوبل بردود فعل واسعة ومتضاربة.

وتفاعل الجمهور مع اختيار حايك للبطولة النسائية، حيث قال البعض إنها لم تقدم بطولات سابقة قوية، وأن اختيارها لعمل بقوة مسلسل ايزيل، قرار غير مدروس.

فيما طالب البعض بمنحها الفرصة، ومشاهدة أدائها في العمل قبل إصدار الحكم عليها.

وراح العديد للبحث عن اعمال سابقة لها، حيث تداول الجمهور بوستر لمسرحية venus التي سبق وأن شاركت فيها إلى جانب الممثل بديع أبو شقرا، وظهرت فيها بإطلالة شبه عارية، ووضعيات أثارت الجدل حينها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وكان البوستر قد أثار الكثير من الجدل عند عرض المسرحية عام 2015، وتعرضت حينها حايك للهجوم بسبب جرأة البوستر، حيث وصف البعض أنه أشبه بإعلان لفيلم إباحي.

في المقابل اعتبر البعض ان إعادة نشر البوستر بهدف الإساءة لريتا مع رفض مشاركتها البطولة النسائية في المسلسل، هو امر مرفوض وغير أخلاقي.(البوابة)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:45 | 2024-07-17
04:51 | 2024-07-17
03:51 | 2024-07-17
03:16 | 2024-07-17
00:06 | 2024-07-17
23:00 | 2024-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24