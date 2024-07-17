أطلت شبه عارية.. بعد انضمام ريتا حايك إلى جانب باسل خياط في "ايزيل" انتشار صور جريئة لها!

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أفيد مؤخرًا عن انضمام أسماء جديدة إلى النسخة المعربة من المسلسل التركي "ايزيل"، بعدما تم الإتفاق سابقًا مع الممثل السوري باسل خياط لتجسيد دور البطولة في العمل.ومن بين الأسماء التي أعلن عنها الممثل السوري القدير عباس النوري، والممثل أحمد الاحمد إلى جانب الممثل سامر المصري، ما أشعل حماسة الجمهور في انتظار العمل.كما تم الإعلان عن اسم البطلة التي من المقرر أن تتواجد في البطولة النسائية في المسلسل، حيث وقع الاختيار على الممثلة اللبنانية ريتا حايك، وهو القرار الذي قوبل بردود فعل واسعة ومتضاربة.وتفاعل الجمهور مع اختيار حايك للبطولة النسائية، حيث قال البعض إنها لم تقدم بطولات سابقة قوية، وأن اختيارها لعمل بقوة مسلسل ايزيل، قرار غير مدروس.فيما طالب البعض بمنحها الفرصة، ومشاهدة أدائها في العمل قبل إصدار الحكم عليها.وراح العديد للبحث عن اعمال سابقة لها، حيث تداول الجمهور بوستر لمسرحية venus التي سبق وأن شاركت فيها إلى جانب الممثل بديع أبو شقرا، وظهرت فيها بإطلالة شبه عارية، ووضعيات أثارت الجدل حينها.