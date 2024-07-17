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فنون ومشاهير

بعد الفيديو الفاضح مع شاب داخل سيارة.. الممثلة السورية الشهيرة تستمتع بوقتها في بيروت شاهدوا الصور

Lebanon 24
17-07-2024 | 04:51
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نشرت الممثلة السورية هبة نور صورا عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت هبة ب "كروب توب" من الجينز مع بنطال من القماشة نفسها معتمدة لوك "الدنيم".
 
 
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وظهرت هبة في إحدى السهرات في بيروت برفقة صديقاتها.

يُشار إلى ان فيديو وصف بالفاضح انتشر لها قبل مدة وتسبب بضجة كبيرة حولها وجمعها بشاب داخل السيارة.

وانتشر الفيديو بعدما شاركته نور عن طريق الخطأ على ستوري حسابها في انستغرام، وبالرغم من حذفها الفيديو على الفور، إلا ان الجمهور تمكن من التقاطه ومشاركته وسط العديد من التعليقات المسيئة، فيما التزمت نور الصمت ولم تعلق على الأمر الا من خلال فريقها القانوني.

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