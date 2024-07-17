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فنون ومشاهير

سيناريست شهير في ذمة الله... تُوفي صباح اليوم بأزمة قلبيّة مفاجئة

Lebanon 24
17-07-2024 | 05:45
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غيّب الموت المؤلف المصري شريف بدر الدين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.
وقد نعاه عدد كبير من نجوم الوسط الفني، خصوصاً العاملين معه في مسلسله الجديد "مفترق طرق".
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وكتب الممثل إياد نصار عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا مصدوم.. مش قادر استوعب.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. انتقل إلى رحمة الله الصديق الانسان الخلوق الطيب شريف بدر الدين.. ربنا يرحمه ويصبر أهله وبناته.. نسألكم الدعاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون". (العربية)
 
 
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