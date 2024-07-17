ناديا شربل تنشر صورة لوالدتها كارين رزق الله من داخل حوض السباحة: "يوم في المنزل"

بعد عودتها من لندن إلى لبنان، أمضت الممثلة ناديا شربل وقتها برفقة والدتها الممثلة والكاتبة كارين رزق الله قرب حوض السباحة.



Advertisement ونشرت ناديا صورة لأمّها من داخل حوض السباحة، وقالت: "يوم في المنزل برفقة والدتي".