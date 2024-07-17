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فنون ومشاهير
ناديا شربل تنشر صورة لوالدتها كارين رزق الله من داخل حوض السباحة: "يوم في المنزل"
Lebanon 24
17-07-2024
|
07:29
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بعد عودتها من لندن إلى لبنان، أمضت الممثلة ناديا شربل وقتها برفقة والدتها الممثلة والكاتبة كارين رزق الله قرب حوض السباحة.
ونشرت ناديا صورة لأمّها من داخل حوض السباحة، وقالت: "يوم في المنزل برفقة والدتي".
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كارين رزق الله
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