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فنون ومشاهير

ناديا شربل تنشر صورة لوالدتها كارين رزق الله من داخل حوض السباحة: "يوم في المنزل"

Lebanon 24
17-07-2024 | 07:29
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بعد عودتها من لندن إلى لبنان، أمضت الممثلة ناديا شربل وقتها برفقة والدتها الممثلة والكاتبة كارين رزق الله قرب حوض السباحة.
 
 
ونشرت ناديا صورة لأمّها من داخل حوض السباحة، وقالت: "يوم في المنزل برفقة والدتي".
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كارين رزق الله

ناديا شربل

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