Advertisement

فنون ومشاهير

"عم صلّي يوميًا لموت".. ممثل لبنانيّ بعيد عن الأضواء: "استسلمت ما بدي عيش" (فيديو)

Lebanon 24
17-07-2024 | 08:47
A-
A+
Doc-P-1223626-638568281618388574.jpg
Doc-P-1223626-638568281618388574.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أعلن الممثل جوليان فرحات أنّه يُصلّي يوميّاً وبشكل دائم ليموت، وقال: "بليز يا الله موتني خدلي روحي"، وذلك بسبب الحالة النفسيّة التي وصل إليها بعد إستبعاده لسنوات من التمثيل والمسلسلات.
 
وأضاف فرحات أنّه استسلم، ولا يُريد أنّ يعيش إنّ استمرّت حياته من دون التمثيل، وتابع: "أنا بشعر بالسعادة بالتمثيل". (رصد لبنان 24)

 
Advertisement

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:23 | 2024-07-17
07:29 | 2024-07-17
05:45 | 2024-07-17
04:51 | 2024-07-17
03:51 | 2024-07-17
03:16 | 2024-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24