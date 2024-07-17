ممثل شهير يبيع الفطائر في شوارع سوريا بعد إهماله فنياً.. وهكذا علق الجمهور (صورة)

🔴تفاجأ رواد "مهرجان الزهور" المقام حاليًا في "حديقة تشرين"في العاصمة السورية #دمشق عند رؤيتهم الممثل البارز #بسام_دكاك يبيع الفطائر على عربة في إحدى زوايا الحديقة.
لتفاصيل أكثر | https://t.co/dA5OIJcgHc#إرم_نيوز #سوريا pic.twitter.com/5k0H1jTgZE
— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) July 16, 2024
🔴تفاجأ رواد "مهرجان الزهور" المقام حاليًا في "حديقة تشرين"في العاصمة السورية #دمشق عند رؤيتهم الممثل البارز #بسام_دكاك يبيع الفطائر على عربة في إحدى زوايا الحديقة.
لتفاصيل أكثر | https://t.co/dA5OIJcgHc#إرم_نيوز #سوريا pic.twitter.com/5k0H1jTgZE