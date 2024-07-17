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فنون ومشاهير
أحمد سعد مع "صديقيه" جوني ديب وويل سميث (صورة)
Lebanon 24
17-07-2024
|
23:00
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نشر الفنان المصري أحمد سعد عبر حسابه الخاص في"إنستغرام" صورتين فاجأ بهما جمهوره، حيث كشف من خلالهما عن صداقته لنجمين عالميين من نجوم هوليوود.
وظهر سعد في الصورتين مع نجمَي هوليوود ويل سميث وجوني ديب على متن يخت في إحدى المدن الساحلية بأوروبا، وعلّق على الصور بقوله: "إحساس جميل إنك تجمع أصحابك. شكراً أصدقائي على الزيارة الجميلة".
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يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها أحمد سعد بالنجمين العالميين، إذ ظهر العام الماضي وهو يؤدي أغنيته الشهيرة "اليوم الحلو ده" بينما يرقص ويل سميث على أنغامها.
كما زار جوني ديب أحمد سعد في منزله، ونشر الأخير صورة جمعتهما، مع التعليق:"نوّرت بيت أخوك يا حبيبي".
(لها)
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