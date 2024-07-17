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فنون ومشاهير

"أنا أطلقك".. ابنة حاكم دبي تعلن انفصالها عن زوجها: اليكم السبب

Lebanon 24
17-07-2024 | 13:11
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أعلنت الشيخة مهرة ابنة محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، عن طلاقها من زوجها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.
وكتبت في منشور شاركته على "إنستغرام": "الزوج العزيز، بما أنك مشغول برفقة آخرين، أعلن بموجب هذا طلاقنا. أنا أطلقك، أنا أطلقك، وأنا أطلقك. اعتنِ بنفسك. زوجتك السابقة".
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وذكرت صحيفة "الخليج تايمز"، أن الزوجين ألغيا متابعة بعضهما البعض وحذفا صورهما المشتركة، بما في ذلك صور زفافهما.
وكانت الشيخة مهرة نشرت قبل أسابيع قليلة صورة جمعتها بابنتها الوحيدة من طليقها، معلقةً بقولها: "نحن الاثنتان فقط".
وتبلغ الشيخة مهرة من العمر 30 عاماً، وهي ابنة نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، وتحمل شهادة جامعية في العلاقات الدولية من إحدى جامعات المملكة المتحدة.
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