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فنون ومشاهير

بطل مسلسل "باب الحارة" يكشف لأوّل مرّة: "بحبّ يكون عندي الجنسيّة اللبنانيّة" (فيديو)

Lebanon 24
18-07-2024 | 06:23
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كشف الممثل السوريّ علي كريّم، أنّه حاول مؤخراً الحصول على الجنسيّة اللبنانيّة، غير أنّه أشار إلى أنّه لم يعمل كثيراً على الموضوع.
 
 
وقال كريّم: "بحبّ يكون عندي الجنسيّة اللبنانيّة، يمكن حنين لجدّي، جدّي وستي من لبنان".
 
 
وتحدّث عن الوضع المعيشيّ في الشام، وقال: "ما رح تكوني مرتاحة بوجود الغلاء، بدك دخل كتير عالي لتعيشي بشكل متوسط".
 
 
وعن وضعه المعيشيّ، قال كريّم: "ماشي الحال، مستورة، عايش".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ كريّم اشتهر في مسلسل "باب الحارة"، حيث لعب دور شخصيّة "أبو النار". (رصد لبنان 24)
 
 
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