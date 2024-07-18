بطل مسلسل "باب الحارة" يكشف لأوّل مرّة: "بحبّ يكون عندي الجنسيّة اللبنانيّة" (فيديو)

كشف الممثل السوريّ علي كريّم، أنّه حاول مؤخراً الحصول على الجنسيّة اللبنانيّة، غير أنّه أشار إلى أنّه لم يعمل كثيراً على الموضوع.

وقال كريّم: "بحبّ يكون عندي الجنسيّة اللبنانيّة، يمكن حنين لجدّي، جدّي وستي من لبنان".

وتحدّث عن الوضع المعيشيّ في الشام، وقال: "ما رح تكوني مرتاحة بوجود الغلاء، بدك دخل كتير عالي لتعيشي بشكل متوسط".

وعن وضعه المعيشيّ، قال كريّم: "ماشي الحال، مستورة، عايش".

وتجدر الإشارة إلى أنّ كريّم اشتهر في مسلسل "باب الحارة"، حيث لعب دور شخصيّة "أبو النار". (رصد لبنان 24)