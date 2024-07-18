Advertisement

فنون ومشاهير

وفاة شاعر معروف.. مات عطشاً! (صورة)

Lebanon 24
18-07-2024 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1223966-638569139031907483.jpg
Doc-P-1223966-638569139031907483.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في حادثة مؤلمة، توفي الشاعر اليمني المعروف عامر بن عمرو بلعبيد، الملقب بشاعر المليون، بعد أن تاه في صحراء محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن.

وذكر سكان محليون أن الشاعر عامر بلعبيد توفي عطشاً في صحراء العقلة، حيث كان في طريقه من محافظة حضرموت إلى شبوة.
Advertisement

وأضافوا أن الشاعر كان قد توجه من شبوة إلى حضرموت، وعاد إلى شبوة قبل ثلاثة أيام، إلا أنه تاه في طريق العودة عند مفرق "عرماء" باتجاه العقلة، وانقطع التواصل به لمدة يومين. (العربية)
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:25 | 2024-07-18
06:23 | 2024-07-18
04:42 | 2024-07-18
04:11 | 2024-07-18
03:25 | 2024-07-18
01:49 | 2024-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24