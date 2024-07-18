وفاة شاعر معروف.. مات عطشاً! (صورة)

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في حادثة مؤلمة، توفي الشاعر اليمني المعروف عامر بن عمرو بلعبيد، الملقب بشاعر المليون، بعد أن تاه في صحراء محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن.وذكر سكان محليون أن الشاعر عامر بلعبيد توفي عطشاً في صحراء العقلة، حيث كان في طريقه من محافظة حضرموت إلى شبوة.وأضافوا أن الشاعر كان قد توجه من شبوة إلى حضرموت، وعاد إلى شبوة قبل ثلاثة أيام، إلا أنه تاه في طريق العودة عند مفرق "عرماء" باتجاه العقلة، وانقطع التواصل به لمدة يومين. (العربية)