ممثل عربي شهير يحتفل بخطوبة ابنته.. جمالها حديث المتابعين! (صورة)

احتفل الفنان المصري محمد هنيدي مساء يوم الأربعاء، بخطوبة ابنته فريدة إلى الدكتور حازم فؤاد الدباح، وسط أجواء عائليه اقتصرت على الأهل والأصدقاء.

ولفتت العروس الأنظار، حيث ارتدت فريدة محمد هنيدي في حفل الخطوبة فستاناً أنيقاً أبيض اللون، وانتشرت الصور التي جمعتها بوالدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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