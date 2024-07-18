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فنون ومشاهير

محمد ممدوح يخوض تجربته الأولى في السينما السعودية مع هذه النجمة

Lebanon 24
18-07-2024 | 23:00
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يخوض الممثل محمد ممدوح أولى تجاربه في السينما السعودية من خلال فيلم "ضي"، بمشاركة النجمة السعودية أسيل عمران.
وكان المخرج كريم الشناوي قد أعلن انتهاء تصوير الفيلم، من خلال حسابه في "إنستغرام" حيث كتب قائلاً: "فركش تصوير ضي".
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فيلم "ضي" إنتاج سعودي - مصري وقد أعلن عنه المستشار تركي آل الشيخ من بين قائمة الأفلام السعودية المدعومة من هيئة الترفيه، وهو من تأليف هيثم دبور، ويشارك في التمثيل حنين سعيد، وهو ثالث تعاون بين هيثم دبور وكريم الشناوي من بعد "عيار ناري" و"مقسوم" الذي كان أول تجربة إنتاجية لكريم الشناوي.
(لها)
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