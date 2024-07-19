أصالة نصري ترد بطرافة على ملحن نشر صورة قديمة لها

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علقت الفنانة السورية أصالة نصري بطريقة طريفة، على منشور شاركه عازف الكمان والموسيقار محمود سرور عبر حسابه في منصة "إكس"، تضمن صورة قديمة تجمعه بها قبل عمليات التجميل.ومازحت أصالة الموسيقار المصري عبر إعادة مشاركة تغريدته، وكتبت: جدّد صورك أخي محمود؛ لأنه أنا نفسي تجددت ولولا ما كتبت اسمي ما كنت أنا نفسي عرفتني.أحدث تعليق الفنانة السورية الذي وصفه الجمهور بـ "الطريف والعفوي" تفاعلًا كبيرًا بين جمهورها، إذ إنها ألمحت لتغيّر شكلها الكبير بسبب عمليات التجميل.واعتبر العديد من المعلقين أن نصري سبقت الجمهور في تعليقها، وأنها تتعامل مع الانتقادات والتعليقات بأسلوب مميز، ينم عن ذكاء وخفة ظل، وراح عدد منهم لنشر صور قديمة جدًّا تحت شعار "الإصدار الأصلي"، فيما أكد البعض أنها تمتلك روحًا مميزة وجمالًا مختلفًا.والجدير بالذكر أن نصري لم تخفِ يومًا إجراءها عمليات التجميل، وأنها كانت أول من أعلن الأمر خلال إحدى حفلاتها الغنائية.وتعتبر أصالة من النجمات المحظوظات، خاصة مع نجاح العمليات التجميلية التي أجرتها، والتي أضافت لها جمالًا إضافيًّا، وجعلتها تبدو أصغر من سنها بسنوات.وعلى الصعيد الفني أحيت نصري مؤخرًا عددًا من الحفلات الغنائية، كان آخرها في مدينة إسطنبول التركية، تألقت فيها بجمبسوت باللون الذهبي.وحظي الحفل بإقبال جماهيري واسع، قدمت فيه وصلة غنائية لأشهر أغانيها القديمة والحديثة. (فوشيا)