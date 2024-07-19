Advertisement

فنون ومشاهير

إليسا تخلع حذاءها على مسرح أعياد بيروت: "أكتر مرة بخاف أطلع على المسرح" (فيديو)

Lebanon 24
19-07-2024 | 02:26
A-
A+
Doc-P-1224194-638569782102273398.jpg
Doc-P-1224194-638569782102273398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افتتحت النجمة اللبنانية إليسا أمس (الخميس) حفلات مهرجان "أعياد بيروت" في واجهة العاصمة البحرية، حيث قدّمت حفلاً غنائياً ضخماً بحضور جماهيري حاشد.
وقالت: "بيروت هي قلبي ولبنان هو النبض اللي بتنفسه.. أنا اليوم أكون موجودة بعد 4 سنين انقطاع يمكن أكتر مرة بخاف أطلع على المسرح".
 
وأدّت إليسا مجموعة من أبرز أغانيها الجديدة والأرشيفية، من أبرزها "بتمايل على الـBeat" التي ترافقت مع رقص "ملكة الإحساس" وسط عدد من الراقصين.
 
Advertisement
 
وبدت سعادة إليسا واضحة بالإضافة إلى حيوية فائقة في أدائها على المسرح، إلى درجت وصولها إلى التعب، ما دفعها إلى الجلوس على كرسي، ممازحةً الجمهور بقولها: "أحسن من أن أخلع حذائي".
 
وفي وقت لاحق، استأذنت الحاضرين لخلع حذائها، فندهت مساعدها "رورو" الذي نزعه من قدمها. (لها)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:37 | 2024-07-19
01:28 | 2024-07-19
23:00 | 2024-07-18
15:00 | 2024-07-18
12:30 | 2024-07-18
11:30 | 2024-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24