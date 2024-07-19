إليسا تخلع حذاءها على مسرح أعياد بيروت: "أكتر مرة بخاف أطلع على المسرح" (فيديو)

افتتحت النجمة اللبنانية إليسا أمس (الخميس) حفلات مهرجان "أعياد بيروت" في واجهة العاصمة البحرية، حيث قدّمت حفلاً غنائياً ضخماً بحضور جماهيري حاشد.

وقالت: "بيروت هي قلبي ولبنان هو النبض اللي بتنفسه.. أنا اليوم أكون موجودة بعد 4 سنين انقطاع يمكن أكتر مرة بخاف أطلع على المسرح".

وأدّت إليسا مجموعة من أبرز أغانيها الجديدة والأرشيفية، من أبرزها "بتمايل على الـBeat" التي ترافقت مع رقص "ملكة الإحساس" وسط عدد من الراقصين.

أسف بس لو مهما كانت الظروف ما بتقبل فكرة إنه المغنية تشلح الشوز من رجلها وتكمل الحفلة حافية! وتنادي موظف يشلحها اياه! #اصالة بتعملها أحياناً بس بتكون لابسة فستان طويل فالمنظر مش باين + حركتها عالمسرح قليلة! إنما فستان لفوق الركبة وحافية ورايحة جاية! NOPE pic.twitter.com/reyQykcM3F — ABOOD AL-SHOUBAKI (@Abedelshoubaki) July 18, 2024 Advertisement

وبدت سعادة إليسا واضحة بالإضافة إلى حيوية فائقة في أدائها على المسرح، إلى درجت وصولها إلى التعب، ما دفعها إلى الجلوس على كرسي، ممازحةً الجمهور بقولها: "أحسن من أن أخلع حذائي".

وفي وقت لاحق، استأذنت الحاضرين لخلع حذائها، فندهت مساعدها "رورو" الذي نزعه من قدمها. (لها)