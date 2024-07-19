هل يعيش الشيف أنطوان قصّة حبّ جديدة.. أم "بعده تحت نصيبه"؟ (فيديو)

قال الشيف أنطوان إنّه ناجح في عالم الطبخ وليس في الحبّ، وأضاف: "قلبي احترق مرّة، ما ظبطت معي".

وتابع الشيف أنطوان: "رجعت متل الأوّل وتحت نصيبي".