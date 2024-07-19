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فنون ومشاهير

هل يعيش الشيف أنطوان قصّة حبّ جديدة.. أم "بعده تحت نصيبه"؟ (فيديو)

Lebanon 24
19-07-2024 | 07:41
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قال الشيف أنطوان إنّه ناجح في عالم الطبخ وليس في الحبّ، وأضاف: "قلبي احترق مرّة، ما ظبطت معي".
 
 
وتابع الشيف أنطوان: "رجعت متل الأوّل وتحت نصيبي".
 
 
 
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