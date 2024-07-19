بملابس البحر.. ابنة عمرو دياب تستمتع بإجازتها (صور)

شاركت ابنة عمرو دياب، جنا، مجموعة صور وثقت من خلالها عطلتها الصيفية التي قضتها في مصر، وذلك عبر حسابها على منصة انستغرام.

وفي التفاصيل، قامت جنا بنشر مجموعة من الصور التي ظهرت فيها مع رفاقها على متن يخت وسط أجواء صيفية بامتياز.

وأرفقت جنا الصور برسالة باللغة الانكليزية مفادها: "اشتقت لكِ يا مصر، من الغباء ألا تزور مصر". (الجديد)