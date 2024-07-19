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فنون ومشاهير

سرّ غياب بيومي فؤاد عن خطوبة نجله

Lebanon 24
19-07-2024 | 23:00
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احتفل محمد نجل الفنان بيومي فؤاد مساء الخميس، بخطوبته إلى فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك في غياب والده، وهو الأمر الذي أثار الجدل بين جمهور الفنان متسائلين عن سرّ غيابه عن حفل الخطوبة.
وكشف بيومي عن السبب الذي منعه من حضور حفل خطوبة ابنه، مؤكداً أنه منشغل حالياً بالتصوير، ومتواجد الآن في المملكة العربية السعودية، حيث يُقدّم مسرحيته الجديدة، وسيعود إلى مصر في 20 من الشهر الجاري.
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وكان محمد بيومي فؤاد قد نشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صوراً من الخطوبة، وعلّق عليها بكتابة سورة الفاتحة من القرآن الكريم: "بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ". (لها)
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