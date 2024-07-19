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فنون ومشاهير

سعد لمجرد يقتحم عالم السينما بفيلم من بطولة والدته

Lebanon 24
19-07-2024 | 15:00
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أعلن النجم المغربي سعد لمجرد خوضه مجال السينما، من خلال تقديم أغنية جديدة في فيلم من بطولة والدته الفنانة نزهة الركراكي.
ونشر لمجرد الإعلان الترويجي للفيلم عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، مرفقاً بقوله: "مسرور للغاية بمشاركتي في فيلم '6/9' بأغنية ched".
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وأضاف: "إنه لشرف لي العمل مع عمالقة الفن في المغرب، وعلى رأسهم والدتي للا نزهة الركراكي والحاج محمد الجم والفنان عبد الإله عاجل، ونخبة من أهم الفنانين المغاربة الذين أكنّ لهم كل التقدير والاحترام".
واختتم لمجرد بالقول: "شكري الجزيل لفريق العمل على هذا الفيلم المميز. نتمنى له النجاح والتوفيق بإذن الله".
(لها)
 
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