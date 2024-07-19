"هو اللي كان يلاحقني".. للمرة الأولى نسرين طافش تفتح النار على ديما بياعة بعدما اتهمتها بإقامة علاقة مع تيم حسن (فيديو)

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كشفت الممثلة السورية نسرين طافش عن وجود شقيقة لها من ذوي الاحتياجات الخاصة وعن العلاقة التي تربطها بها، كما فتحت النار على ممثلة سورية لم تسمها وتوعدت بالرد على كل من يحاول الإساءة لها.وقالت نسرين في مقابلة مع الإعلامي محمد قيس عبر قناة "المشهد" إن هناك أشخاصاً حاولوا اغتيال شخصيتها نفسيًا ومعنويًا دون أن تكشف عن هوياتهم، "هناك فنانة سورية تحاول أن تؤذيني عبر إطلاق إشاعات حول علاقة تربطني بزوجها".وأكدت نسرين أنها كسبت قضية ضد هذه الفنانة -لم تسمها- التي "تروج للأكاذيب والإساءة إليها شخصياً"، وقالت: "في فنانة سورية الكل يعرف اسمها ما بتقدر تطلع ببرنامج إلا وتأذي حدا، طلعت إشاعة عليّ من زمان، والإشاعة باطلة، وكانت إنسانة كاذبة".وأضافت: "هذه الفنانة ما قصّت لسانها غير لما رفعت عليها قضية، وربحت القضية، وتم تجريمها وتغريمها في دولة الإمارات".وبينت "على مدى سنوات كانت تحاول هذه الفنانة أن تقنع الناس، أنني كنت على علاقة بزوجها، وهذا لم يحدث أبدا"ً. وعقّبت "لما زوجك يلاحق أنثى عجبته، روحي حاسبي زوجك مش الأنثى اللي لحقها".وقالت: "أقسم لا علاقة لي بزوجها وهو اللي كان يلاحقني و بكل لقاء تطلع تسئ لي و لغيري".وزادت نسرين "هذه الفنانة تخرج فقط للتحدث بالإساءة، وأساءت إلى والد أبنائها، وأساءت إلى الدراما اللبنانية واللبنانيين".وتوعّدت نسرين كل من يؤذيها وقالت "لهون وبس"، مضيفة أن "المرأة التي تفشي أسرار زوجها تعتبر خائنة، وأن البيوت حرمات، ومن المعيب أن تخرج فنانة، وتتهم زوجها ووالد أولادها بالخيانة".علما ان الممثلة ديما بياعة كانت اتهمت زوجها السابق الممثل تيم حسن بخيانتها مع الفنانة نسرين طافش وأيضاً مع فنانتين أخريين.