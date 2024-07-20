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فنون ومشاهير

"وينو العريس"؟ دانييلا رحمة تقضي شهر العسل في فرنسا والجمهور يتساءل عن سبب غياب ناصيف زيتون (صور)

Lebanon 24
20-07-2024 | 02:47
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لا تزال الممثلة دانييلا رحمة تقضي شهر العسل في جنوب فرنسا.

وقامت دانييلا بنشر صور جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

واللافت ان الصور التي تنشرها دانييلا تبدو فيها لوحدها من دون زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون ما أثار التساؤلات عن مكان وجوده.
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وقد بدت دانييلا في إحدى الصور مع شقيقتها التي ترافقها في سفرتها.

وانهالت تعليقات المُتابعين الذين علقوا :"وينو العريس؟"، "بلا ناصيف"، "شهر العسل مع حالها الله ينهيها"، وغيرها من التعليقات.

ودخل الثنائي دانييلا وناصيف القفص الذهبي في الأول من تموز الجاري في زفاف اعتبر الأكثر تكتما وسرية ونشرا لاحقا الصور الرسمية لهما.


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