من أثرياء النبطية.. فنانة عربية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها برفقة زوجها اللبناني الوسيم (صور)

احتفلت الفنانة الجزائرية أمل بو شوشة مؤخرا بعيد ميلادها.



ونشرت أمل صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام حيث أطلت برفقة زوجها الوسيم رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة وصديقاتها وهم يحتفلون بالمناسبة.

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وكان لافتا قالب الحلوى المميز الذي حضر للمناسبة، كما أطلت أمل وهي تحتضن زوجها بطريقة رومانسية.



وتزوجت أمل من عواضة عام 2015 وهو يعتبر من أثرياء لبنان ومن منطقة النبطية حيث يعمل في الغابون في أفريقيا. وقد أقاما حفل زفافهما في أحد الفنادق الفاخرة في بيروت. وفي عام 2017 رزقا بابنتهما "ليا".





