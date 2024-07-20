هل يستعدّ جوزيف عطية للزواج؟

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تحدث الفنان اللبناني جوزيف عطية، عن بعض تفاصيل حياته الخاصة، لا سيما إن كان يستعد للزواج.جاء ذلك في لقاء خاص مع كاميرا "فوشيا" على هامش حفله الأخير في الأردن، الذي قدّم فيه مجموعة من أبرز أغانيه، وأوضح أن التجاذب بينه وبين الفنانة "إليانا" التي شاركته في أغنية "ولا غلطة"، "كان كبيرًا جدًا".وفيما يتعلق بالكيفية التي سيعلن فيها عن دخوله القفص الذهبي، علّق الفنان اللبناني بطريقة فكاهية، وقال: "أولاً سأحاول معرفة إن كان القفص ذهبيًا أم بلون آخر؟"، مضيفًا أنه سيعلن عن ذلك وقت إقامة الزواج بشكل رسمي.وأعلن عطية بأنه يحضر لعمل جديد يتميز بطابع رومانسي، ليعيد جمهوره إلى زمن أغانيه الرومانسية القديمة مثل "تعب الشوق" وغيرها. (فوشيا)