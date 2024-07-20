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فنون ومشاهير

الحزن يصيب النجم الشهير.. توفيت حبيبته "الجميلة والحنونة"! (صورة)

Lebanon 24
20-07-2024 | 13:57
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توفيت كريستينا سانديرا، شريكة حياة النجم كلينت إيستوود، عن عمر يناهز 61 عاماً.

وأكد الممثل والمخرج الحائز على جائزة الأوسكار صاحب الـ 94 عامًا، الأخبار المأساوية في بيان نشره يوم الخميس، قال فيه: "كانت كريستينا امرأة جميلة وحنونة، وسوف أفتقدها كثيرًا".
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وكان الثنائي على علاقة منذ عام 2014، وبدآ في المواعدة بعد وقت قصير من طلاقه من زوجته الثانية دينا وذلك بعد زواج دام حوالي 20 عامًا.

وبحسب المعلومات، فلن يتم تقديم المزيد من المعلومات حول وفاة كريستينا، اذ سيحزن إيستوود على الخسارة بشكل خاص. (lbci)
 
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